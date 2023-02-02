Путин: с нами воюют танками Leopard руками бандеровцев
2023-02-02 18:12
Выступая перед согражданами на празднование 80-летия победы в сталинградской битве глава РФ сделал очередное жесткое заявление.
Владимир путин указал, что его страна не посылает танки к границам держав Запада.
Но совершенно невероятно, Германия снова отправляет свои танки в новый поход на Москву.
Однако Россия готова ответить на агрессию коллективного Запада, и Российской Федерации есть чем ответить.
Опубликовано: Сергей Стаалкер