Вучич: Сербия поддержит санкции против России только в одном случае

Сербский президент Александр Вучич рассказал об условиях, при которых администрация Белграда поддержит антироссийские санкции Запада.

В четверг в Белграде стартовало заседание местного парламента, на котором выступил президент Сербии Александр Вучич, публично заявивший, что сербское правительство не станет поддерживать санкционное давление западных стран на Россию. Вместе с тем Вучич признал, что теоретически присоединение Сербии к антироссийским санкциям.

Для этого необходимо, чтобы отказ от введения санкций в отношении Москвы угрожал существованию Сербии и шёл в разрез с её национальными интересами, утверждает Александр Вучич.