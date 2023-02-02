Боррель: инструкторы ЕС обучат бойцов ВСУ управлять танками Leopard

Жозеп Боррель публично пообещал, что европейские инструкторы поучаствуют в программе по обучению украинских военных управлению танками Leopard 2 немецкого производства.

Лидер отдела Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что в рамках миссии Европейского союза инструкторы из Польши и Германии намереваются произвести обучение пятнадцати тысяч солдат вооружённых сил Украины для их участия в вооружённом конфликте с войсками России.

По данным Борреля, позднее польские и немецкие военные эксперты обучат ещё пятнадцать тысяч солдат ВСУ управлению танками Leopard 2, которые будут переданы Киеву бундесвером.