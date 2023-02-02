Гросу: парламент Молдавии продлил режич ЧП в стране на 60 дней

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о продлении режима чрезвычайного происшествия в стране.

Вечером 2 февраля глава молдавского парламента Игорь Гросу публично заявил, что шестьдесят парламентариев проголосовали за продление режима чрезвычайного происшествия в Молдавии на два календарных месяца по причине манифестации энергетического кризиса на территории страны.

Примечательно, что ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица отметила способность местной комиссии по ЧП принимать срочные речения без согласования с парламентариями.