Французский оппозиционер Флориан Филиппо утверждает, что западные журналисты стали писать правду о России после провала санкций в отношении Москвы.

Представитель французской политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо утверждает, что провальность антироссийских санкций коллективного Запада стала очевидна после того, как зарубежные средства массовой информации стали открыто писать о "русском экономическом чуде".

По мнению Филиппо, нежелание Эммануэля Макрона отменять санкции в отношении России является осознанной попыткой разрушения экономики Франции.