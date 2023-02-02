Филиппо: западные СМИ вынуждены признать «русское экономическое чудо»
2023-02-02 19:08
Французский оппозиционер Флориан Филиппо утверждает, что западные журналисты стали писать правду о России после провала санкций в отношении Москвы.
Представитель французской политической фракции "Патриоты" Флориан Филиппо утверждает, что провальность антироссийских санкций коллективного Запада стала очевидна после того, как зарубежные средства массовой информации стали открыто писать о "русском экономическом чуде".
По мнению Филиппо, нежелание Эммануэля Макрона отменять санкции в отношении России является осознанной попыткой разрушения экономики Франции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей