Новак: Украина должна гарантировать права нацменьшинств для членства в ЕС

Венгерский президент Каталин Новак потребовала от властей Украины обеспечить соблюдение прав всех национальных меньшинств в стране.

Издание MTI уведомляет, что президент Венгрии Каталин Новак публично заявила об обязательстве администрации Киева по соблюдению прав всех нацменьшинств в Украине. По мнению Новак, без выполнения данного условия украинское государство не сможет стать членом Европейского союза.

Также Каталин Новак отметила, что в украинском Закарпатье живёт 150 тысяч этнических венгров, которые должны иметь право разговаривать на родном языке.