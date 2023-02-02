Путин: Германию пытаются втянуть в новую войну с Россией

Владимир Путин заявил о попытках внешних сил заставить Германию начать новую антироссийскую войну.

В ходе выступления в Волгограде в честь восьмидесятилетия победы армии СССР в Сталинградской битве Владимир Путин заявил, что Германию пытаются втянуть в новую войну против России, о чём свидетельствует решение канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить немецкие танки Украине.

По мнению Путина, правительство Германии должно учитывать, что в случае начала новой полномасштабной немецко-российской войны она будет совсем другой.