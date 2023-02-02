Путин: любой народ лишается будущего без памяти о прошлом

Владимир Путин предостерёг мировую общественность от замалчивания правды о победе СССР над нацистской Германии, посоветовав соотечественникам не забывать об этих событиях.

В четверг вечером Владимир Путин посетил ряд мемориальных комплексов Волгограда в честь победы Красной армии в Сталинградской битве, состоявшейся восемьдесят лет назад. Во время своего публичного выступления в Волгограде Путин заявил, что любой народ утрачивает своё будущее, если теряет память о событиях прошлого.

Также Владимир Путин пообещал, что государственные структуры продолжат практику рассекречивания архивных документах о зверствах нацистов в годы Великой отечественной войны.