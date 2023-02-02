Путин анонсировал рассекречивание новых архивных документов времён ВОВ

Владимир Путин утверждает, что российские спецслужбы намерены рассекретить большое количество документов военного времени.

2 февраля Владимир Путин прилетел в Волгоград в честь празднования 80-летия победы вооружённых сил Советского союза в Сталинградской битве, где в ходе торжественной речи призвал россиян не забывать свою историю, отметив, что народы, не чтящие событий прошлого, лишаются будущего.

Также Путин сообщил о намерениях Министерства обороны России и профильных служб рассекречивать новые архивные документы о событиях времён Великой отечественной войны и преступлениях немецких нацистов.