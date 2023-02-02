Забастовка в Euronews, сотрудники беспокоятся о своем будущем

Сотня бастующих сотрудников Euronews собралась в четверг в Лионе перед штаб-квартирой европейского телеканала, чтобы выразить обеспокоенность своим будущим.

Сеть, которая в этом году отмечает свое 30-летие, перешла в июле прошлого года под контроль инвестиционного фонда Alpac Capital, базирующегося в Португалии, который приобрел 88% акций компании, выкупив акции, принадлежавшие египетскому магнату Нагуису Савирису через его холдинговую компанию.

«С тех пор у нас были только сокращения бюджета, и мы не видели никакого развития», — пояснила AFP Кристель Петронгари, представитель Национального союза журналистов (SNJ), который стал одним из организаторов забастовки.

Новое руководство пообещало представить стратегический план в конце декабря, включая меры по снижению убытков, но затем перенесло это событие на конец февраля, сообщил AFP генеральный менеджер сети Гийом Дюбуа.