Путин: в Украине скоро Карпаты станут «лысыми» из-за продажи земли и леса

Владимир Путин заявил о возможности полного исчезновения леса в украинском Закарпатье.

Владимир Путин утверждает, что ему известно о фактах массовой распродажи за рубеж плодородных слоев земли и леса в Закарпатской области Украины. По мнению Путина, подобные акции могут привести к тому, что украинские Карпаты уже в недалёком будущем станут полностью "лысыми".

При этом Владимир Путин отметил, что в Закарпатье не так много леса, как в российской Сибири, что позволяет региону поставлять древесину за границу.