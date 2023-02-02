Путин: в Украине скоро Карпаты станут «лысыми» из-за продажи земли и леса
2023-02-02 19:52
Владимир Путин заявил о возможности полного исчезновения леса в украинском Закарпатье.
Владимир Путин утверждает, что ему известно о фактах массовой распродажи за рубеж плодородных слоев земли и леса в Закарпатской области Украины. По мнению Путина, подобные акции могут привести к тому, что украинские Карпаты уже в недалёком будущем станут полностью "лысыми".
При этом Владимир Путин отметил, что в Закарпатье не так много леса, как в российской Сибири, что позволяет региону поставлять древесину за границу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей