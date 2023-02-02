Путин: у элит Германии выветривается память о жертвах фашизма

Владимир Путин обвинил немецкие политические элиты в забвении событий Второй мировой войны.

В ходе выступления в Волгограде по случаю победы армии СССР в Сталинградской битве Владимир Путин прокомментировал новость о решении канцлера Германии Олафа Шольца поставить танки Leopard 2 войскам Украины. По мнению Путина, политические элиты ФРГ стали забывать о жертвах фашизма, поддерживая украинских националистов.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что простое население Германии ещё помнит о зверствах нацистов в годы Второй мировой и Великой отечественной войн.