Сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы в День сурка, 2 февраля

После экстремальных холодов, которые этой зимой отметили в США сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы.

На ежегодной церемонии в Панксатони, штат Пенсильвания, грызун взошло солнце и в этом заключается секрет предсказания.

«Я вижу тень на своей сцене — и потому, как ни посмотри, еще шесть недель зимней погоды», — говорится в стихотворении, которое зачитали на церемонии от имени сурка. Зрители аплодировали грызуну.

Обычай в городке Панксатони гласит, что зима продлится еще шесть недель, если животное увидит свою тень из-за солнечного неба 2 февраля — в День сурка. Согласно суеверию, пасмурная погода указывает на раннюю весну.

Говорят, что сурок впервые сделал предсказание в 1887 году. Зрелище стало известно благодаря фильму «День сурка» 1993 года с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл.

Американские климатологи подсчитали, что в последние годы точность предсказаний составила около 40 процентов.