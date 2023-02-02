Путин назвал целью спецоперации создание условий для сохранения России

Владимир Путин посетил Волгоград в честь восьмидесятилетия победы советских солдат в битве за Сталинград, где высказался о главной цели спецоперациию.

2 февраля Владимир Путин прилетел в Волгоград с рабочим визитом, где во время праздничной речи по случаю 80-летия победы армии СССР в Сталинградской битве назвал ключевой целью специальной военной операции в Украине формирование всех возможных условий для сохранения России как государства.

Также Путин положительно оценил идею о создании музеев, посвящённых спецоперации для сохранения достоверных сведений о событиях боевых действий в Украине.