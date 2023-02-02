Немецкие танки снова угрожают России, Путин выступил на торжественной церемонии к 80-летию Сталинградской битвы

Президент России вспомнил, как в годы Великой Отечественной войны немецкие танки топтали российскую землю и дал сигнал Германии.

«Это невероятно, но немецкие танки снова угрожают нам», — заявил Путин в четверг на памятном мероприятии, посвященном 80-летию победы Советской Армии над войсками нацистской Германии в Сталинградской битве.

Путин тем самым сделал отсылку к обязательствам Германии поставлять немецкие боевые танки на Украину.

Германия объявила, что отправит Киеву два танковых батальона Leopard 2. На первом этапе Украине должны получить 14 танков.

Ранее Германия объявила, в том числе, о поставке бронетранспортеров Marder и ряда других вооружений.