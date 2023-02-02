Мишустин одобрил перевод всех платежей Сербии в российские рубли
2023-02-02 20:09
Председатель правительства России Михаил Мишустин согласовал осуществление всех переводов со стороны Сербии в рублях.
Вечером 2 февраля стало известно, что глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял решение одобрить перевод всех платежей из Сербии в адрес Москвы в российские рубли, поручив правительствам обеих стран ратифицировать совместный профильный документ.
Примечательно, что в четверг президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание администрации Белграда поддерживать антироссийские санкции Запада тем, что это невыгодно для его страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей