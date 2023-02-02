КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией закрыт для всего автотранспорта

Вечером 2 февраля стало известно о закрытии контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" на грузинской границе для всех машин из России.

2 февраля пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций по Северной Осетии сообщила, что пограничный пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинском участке границы закрыт для всех видов автомобильного транспорта, который следует с территории России в Грузию. Отмечается, что закрытие КПП "Верхний Ларс" произошло на неопределённый срок до получения новых распоряжений.

Также в МЧС отметили, что причиной закрытия данного погранпункта является ухудшение погоды на территории Грузии и рекомендации, полученные от пограничников данной страны.