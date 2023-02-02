Шмыгаль попросил у ЕС 17 миллиардов долларов на реконструкцию инфраструктуры

Украина запросила у Европейского Союза конкретные средства для продолжающейся реконструкции инфраструктуры, разрушенной войной.

«В этом году потребность составляет 17 млрд долларов США», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с исполняющим обязанности вице-президента Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль напомнил об идее использовать замороженные российские активы для этих целей.

При этом Шмыгаль поблагодарил ЕС за финансовые обязательства в размере 18 миллиардов евро, из которых три миллиарда уже поступили на Украину.