Урсула фон дер Ляйен заявила в Киеве о подготовке 10-го пакета санкций против РФ

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о новых санкциях против России.

К 24 февраля «мы хотим завершить десятый пакет санкций», заявила фон дер Ляйен в четверг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Председатель ЕК подчеркнула, что предыдущие санкции уже нанесли значительный ущерб российской экономике и «отбросят ее на поколение назад».

Только ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в 160 миллионов евро в день», отметила политик.