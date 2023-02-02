Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Николаевку в ДНР
2023-02-02 20:18
Евгений Пригожин сообщил о переходе населённого пункта Николаевка под контроль российских военных.
Вечером четверга пресс-служба принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину компании "Конкорд" сообщила, что бойцы частной военной кампании "Группа Вагнера" установили единоличный контроль над Николаевкой в Донецкой Народной республике, вытеснив из данного населённого пункта силы украинской армии.
Характерно, что накануне Пригожин опроверг информацию об оперативном окружении Артёмовска российскими войсками, отметив, что вокруг города идут активные бои.
Опубликовано: Ткачёв Андрей