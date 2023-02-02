Резников: Украина не будет наносить удары по России ракетами большой дальности

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что если Киев получит ракеты большой дальности от ЕС, то не будет наносить ими удары по России.

2 феврала глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в ходе встречи с представителями Европейского союза в Киеве заявил о том, что украинские власти готовы предоставить любые гарантии, что если ЕС поставит киевскому режиму дальнобойные ракеты, то они не будут вовлечены в атаки на российскую территорию.

Резников также заверил представителей Евросоюза в готовности Киева координировать цели с партнёрами, которые поставят Украине ракеты большой дальности.

Помимо прочего, глава украинского военного ведомства отметил желание киевского режима получить американский зенитный ракетный комплекс Patriot и европейский ЗРК SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.