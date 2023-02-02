Сыщики Германии, Голландии и Бельгии задержали группу на счету которой подрыв 50 банкоматов

Немецкие сыщики нанесли удар по голландской банде, которая, как утверждается, взорвала более 50 банкоматов в ФРГ и похитила 5,2 миллиона евро.

Согласно предоставленным данным, преступники, действовавшие с ноября 2021 года, всегда выбирали банкоматы в двух южных землях Германии, за исключением одного нападения в Тюрингии.

Об этом сообщили Государственные управления уголовной полиции Баварии и Баден-Вюртемберга и прокуратура Бамберга в четверг в Мюнхене.

В понедельник офицеры обыскали 16 адресов во время рейда в голландских провинциях Утрехт и Лимбург, а также в Бельгии в сотрудничестве с местной полицией.

Арестованы девять мужчин в возрасте от 25 до 41 года, разыскиваемых по подозрению в грабежах с использованием взрывотехники.

«Это одна из крупнейших акций против подрывников банкоматов», — заявили немецкие следователи. Еще трое преступников находятся в розыске.

В прошлом году по всей стране было совершено 493 акта ограбления со взрывом, сообщил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн со ссылкой на Федеральное управление уголовной полиции.

Он также сообщил, что многочисленные группировки в этом секторе криминального бизнеса все еще активны.

«Опыт показывает, что пробелы в рядах преступников, вызванные такими успешными расследованиями, быстро заполняются», - сказал министр.

«Взрыв банкомата считается современным ограблением банка», — добавил министр юстиции Баварии Георг Эйзенрайх.

По его словам, преступники чаще использовали твердые взрывчатые вещества, а это означает, что взрывы имеют значительно более высокий потенциал опасности, чем случаи подрыва с помощью нагнетаемого газа, отмеченные в прежние времена.

Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль рассказал, что ущерб имуществу регулярно превышает награбленное. Так в 50 случаях задержанная группа причинила ущерб в 6,5 миллиона евро.