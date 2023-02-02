Кимаковский: из-за контратак ВСУ в Кременной сложилась тяжёлая ситуация
2023-02-02 20:33
Советник Пушилина Игорь Кимаковский рассказал о тяжёлой ситуации возле населённого пункта Кременная в ДНР.
2 февраля личный советник главы Донецкой Народной республики Пушилина Игорь Кимаковский публично заявил, что солдаты украинской армии участили попытки контрнаступательных операций в районе Кременной, применяя малочисленные мобильные группы. По данным Кимаковского, частые контратаки ВСУ стали причиной манифестации тяжёлой ситуации в Кременной.
Вместе с тем Игорь Кимаковский отметил, что постоянно наступающие группировки вооружённых сил Украины в районе Кременной несут большие потери в живой силе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей