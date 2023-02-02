Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили село Николаевка в ДНР

Пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» освободили село Николаевка в ДНР.

В четверг, 2 февраля 2023 года, Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина» сообщила о том, что в ходе активных боевых действий бойцы подразделений ЧВК «Вагнер» освободили от гнёта киевского режима село Николаевка на севере от города Соледар в Донецкой Народной Республике.

Напомним, что вчера, 1 февраля 2023 года, российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о том, что село Сакко и Ванцетти в ДНР было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер».