Путин: сохранение России главная задача для россиян
2023-02-02 20:48
Издание Известие привело заявление президента России, что сохранение Российского государства является приоритетной задачей для граждан.
Но государство, по словам президента, мало сохранить, его требуется развивать. И эта задача будет решена.
Патриотические и молодежные организации сейчас являются движущей силой поступательного перемещения вперед.
Несмотря на внешнее давление и угрозы Россия продолжает движение избранным курсом.
Опубликовано: Сергей Стаалкер