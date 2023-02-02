Путин: сохранение России главная задача для россиян

2023-02-02 20:48

Издание Известие привело заявление президента России, что сохранение Российского государства является приоритетной задачей для граждан.

Но государство, по словам президента, мало сохранить, его требуется развивать. И эта задача будет решена.

Патриотические и молодежные организации сейчас являются движущей силой поступательного перемещения вперед.

Несмотря на внешнее давление и угрозы Россия продолжает движение избранным курсом.

Опубликовано: Сергей Стаалкер









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