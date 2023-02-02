Присяжные признали Фургала виновным в трёх покушениях на убийство

Суд присяжных признал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на жизнь предпринимателя Александра Смольского.

Вечером четверга в подмосковном Красногорске состоялось заседание суда по делу бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, который обвиняется в организации покушения на убийство Александра Смольского, а также убийствах Евгения Зори и Олега Булатова. В ходе заседания суд присяжных признал Фургала виновным во всех преступных эпизодах.

Известно, что среди всех вариантов наказания, которые предусматриваются по делу Сергея Фургала, фигурирует пожизненное лишение свободы.