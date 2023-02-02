Войска России перебили пути снабжения армии Украины возле Угледара

Российские военные смогли установить огневой контроль над ключевыми трассами Угледара, по которым украинским войскам в городе поступало снабжение.

Вечером 2 февраля советник Дениса Пушилина Игорь Кимаковский выступил в эфире Первого канала, где публично заявил, что подразделения вооружённых сил России перебили пути снабжения украинских военных в районе Угледара, контролируя трассу, по которой проходило снабжение подразделений ВСУ в городе.

По данным Кимаковского, российские военные регулярно расстреливают украинские бензовозы и машины с боеприпасами при попытках подъезда к Угледару.