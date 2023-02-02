Голландскому королю больше не нужно платить налоги

2023-02-02 20:57

Нидерландский король Виллем-Александр до сих пор не обязан платить налоги, несмотря на голосование в парламенте.

Премьер-министр Марк Рютте заявил в Гааге, что те, кто одобрили соответствующий запрос оказались в меньшинстве.

Согласно конституции, король, его жена Максима, наследная принцесса Амалия и мать короля, принцесса Беатрикс, не должны платить налогов. 

Премьер-министр пояснил, что оснований для изменения конституции нет.

В октябре большинство в парламенте призвало отменить налоговые льготы для королевской семьи. 

Но премьер-министр отметил, что для изменения конституции требуется парламентское большинство в две трети голосов, то есть проголосовать должны 100 из 150 депутатов. 

Только 90 депутатов поддержали предложение по лишению льгот голландской монархии.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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