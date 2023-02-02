Захарова: атака на сайт Бербок показала, что Германия не правовое государство

Мария Захарова прокомментировала новость о хакерской атаке на персональный сайт главы МИД Германии Анналены Бербок.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что МВД Германии обвинило российских хакеров в атаке на сайт главы немецкого МИДа Анналены Бербок, не подтвердив свои заявления доказательствами. При этом Захарова напомнила, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал немецких политиков аргументировать каждое своё слово, если Германия является правовым государством.

По мнению Марии Захаровой, подобное высказывание Шольца вкупе с действиями немецкого МВД показывается, что Германия может являться страной, которая не регламентирует внутренние процессы в правовом поле.