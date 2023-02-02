Американский отставной полковник Дуглас Макгрегор утверждает, что Олаф Шольц может вскоре покинуть пост канцлера ФРГ.

2 февраля Дуглас Макгрегор публично заявил, что большинство представителей населения Германии выступает против решения канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче немецких танков Leopard 2 войскам Украины, поскольку немцы не желают участвовать в боевых действиях после событий Второй мировой войны.

По мнению Макгрегора, после того, как Шольц решил поставить Киеву немецкие танки Киеву его отставка с поста канцлера Германии остаётся вопросом времени.