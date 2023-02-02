Walla: Израиль пересмотрит свою позицию по поставкам оружия Украине

Новостное агентство Walla сообщило о намерениях правительства Израиля произвести переоценку своей политики по оказанию помощи украинским войскам.

Издание Walla со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщило, что израильское правительство намерено изменить своё мнение о поставках вооружений Украине. Известно, что ранее администрация Тель-Авива систематически отказывалась передавать своё оружие Киеву по запросу Владимира Зеленского.

Также в недавнем интервью американскому телеканалу CNN Нетаньяху публично заявил, что допускает возможность поставки в Украину израильской системы ПВО "Железный купол".