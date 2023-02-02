Минобороны Украины просит ракеты с дальностью до 300 км под обещание не наносить удары по России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России.

Он отметил, что Киев готов дать соответствующие гарантии, но с учетом определенных исключений.

По мнению Резникова, украинские военные имеют право наносить удары по территориям, которые страна считает своими.

Он подчеркнул, что Украина будет добиваться от западных партнеров поставок ракет с дальностью до 300 км.