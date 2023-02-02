Минобороны Украины просит ракеты с дальностью до 300 км под обещание не наносить удары по России
2023-02-02 21:53
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России.
Он отметил, что Киев готов дать соответствующие гарантии, но с учетом определенных исключений.
По мнению Резникова, украинские военные имеют право наносить удары по территориям, которые страна считает своими.
Он подчеркнул, что Украина будет добиваться от западных партнеров поставок ракет с дальностью до 300 км.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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