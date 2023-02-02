Франция направит 150 военных для подготовки бойцов ВСУ в Польше
Власти Франции приняли решение направить 150 военнослужащих для подготовки солдат ВСУ в Польше.
Франция направит в тренировочные лагеря Польши 150 своих военнослужащих, для подготовки бойцов ВСУ, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
"В рамках миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине, Франция направит 150 своих военнослужащих в Польшу. Под командование польского оперативного командования они будут обучать украинских солдат", - написал он в Twitter.
Ранее Россия неоднократно заявляла о недопустимости оказания военной помощи Украине, в том числе и подготовки военнослужащих.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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