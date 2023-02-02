Администрация Одесской области Украины расхищала средства ВСУ
2023-02-02 22:08
И.о. руководителя Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что выявлены факты расхищения средств ВСУ руководством администрации Одесской области.
По его словам, хищения касались средств, выделенных местным военным подразделений, а также предоставленных для оказания гуманитарной помощи населению.
Выговский уточнил, что масштабная схема хищения государственных средств ликвидирована.
Ранее украинская сторона заверила представителей американских властей в том, что власти страны будут серьезно бороться с коррупцией.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
Сенсация TikTok с более чем 10 миллионами просмотров - каверы на песни Queen и Майкла Джексона с использованием группы роботов
One Hacker Band - это группа роботов, которая исполняет каверы на Queen, Майкла Джексона и Nirvana. На данный момент страница группы в TikTok собрала более 10 миллионов просмотров.Подробнее...