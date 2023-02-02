Администрация Одесской области Украины расхищала средства ВСУ

И.о. руководителя Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что выявлены факты расхищения средств ВСУ руководством администрации Одесской области.

По его словам, хищения касались средств, выделенных местным военным подразделений, а также предоставленных для оказания гуманитарной помощи населению.

Выговский уточнил, что масштабная схема хищения государственных средств ликвидирована.

Ранее украинская сторона заверила представителей американских властей в том, что власти страны будут серьезно бороться с коррупцией.