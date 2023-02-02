NZZ: США предлагали России и Украине мирный договор, по которому 20% украинских территорий должны были отойти РФ

По данным швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, в январе глава ЦРУ посещал Россию и Украину и озвучивал план по урегулированию конфликта, по которому 20% украинских территорий должны были отойти РФ.

Издание, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что такое предложение не было принято ни одной из конфликтующих сторон.

Киев категорически не приемлет потерю своих регионов, а российская сторона уверена, что по итогам СВО ей удастся занять гораздо больше территорий.

Издания Neue Zürcher Zeitung также утверждает, что в США мнения высокопоставленных чиновников относительно окончания боевых действий на территории Украины разделились.

В частности, позиция советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы ЦРУ Уильяма Бернса заключается в том, что конфликт нужно заканчивать в ближайшее время.

А по мнению руководителя Госдепартамента Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, военная поддержка Украины должна быть еще более активизирована.

Издание пишет, что именно отказ от предложенного плана урегулирования конфликта стал толчком для положительного решения о передаче ВСУ танков Abrams и Leopard.