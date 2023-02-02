Politico: чиновников и дипломатов ЕС попросили соблюдать дресс-код во время визита в Киев

Издание Politico сообщает, что чиновники и дипломаты Евросоюза, которые участвуют в саммите в Киеве, получили рекомендации по дресс-коду.

Сообщается, что им предложили взять с собой в поездку обычную одежду делового стиля.

При этом в документе указаны нежелательные варианты одежды, среди которых вещи цвета хаки и оттенков зеленого.

По информации издания, причина заключается в том, что «военный дресс-код» должен быть оставлен для Владимира Зеленского.