Bloomberg: западное оружие не поможет Украине вернуть территории и удержать Артемовск

Агентство Bloomberg сообщает, что поставки оружия из стран Запада не помогут Украине одержать победу.

По мнению ряда европейских и американских чиновников, украинским военным предстоит очень сложных период.

По последним оценкам, максимум, что дает Украине западное оружие – это возможность сдерживать российских военных.

Однако этого недостаточно, чтобы вернуть страну в прежние границы, а также удержать Артемовск (Бахмут).