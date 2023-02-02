Bloomberg: западное оружие не поможет Украине вернуть территории и удержать Артемовск
2023-02-02 23:48
Агентство Bloomberg сообщает, что поставки оружия из стран Запада не помогут Украине одержать победу.
По мнению ряда европейских и американских чиновников, украинским военным предстоит очень сложных период.
По последним оценкам, максимум, что дает Украине западное оружие – это возможность сдерживать российских военных.
Однако этого недостаточно, чтобы вернуть страну в прежние границы, а также удержать Артемовск (Бахмут).
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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