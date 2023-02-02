Politico: Илон Маск встретился с несколькими политиками-республиканцами
2023-02-02 23:58
Издание Politico сообщает, что миллиардер Илон Маск провел несколько встреч с политиками США во время своего визита в Вашингтон.
В частности, Маск встречался с новым спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, с членом Палаты представителей Джимом Джорданом.
Сам миллиардер не отрицает эти встречи и утверждает, что разговаривал с политиками только о стабильной работе его соцсети Twitter.
Между тем Politico отмечает, что Маск встречался только с представителями Республиканской партии и не провел ни одной встречи с демократами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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