Администрация США согласилась продавать Турции истребители F-16
2023-02-03 00:08
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны не возражают против продажи Турции истребителей F-16.
При этом он отметил, что такие решения принимаются с учетом Конгресса, у которого есть право голоса.
Прайс отметил, что администрация США дала понять Конгрессу, что выступает за продажу истребителей турецкой стороне.
Он пояснил, что Госдепартамент ведет диалог и с Турцией, и с Конгрессом США.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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