Администрация США согласилась продавать Турции истребители F-16

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти страны не возражают против продажи Турции истребителей F-16.

При этом он отметил, что такие решения принимаются с учетом Конгресса, у которого есть право голоса.

Прайс отметил, что администрация США дала понять Конгрессу, что выступает за продажу истребителей турецкой стороне.

Он пояснил, что Госдепартамент ведет диалог и с Турцией, и с Конгрессом США.