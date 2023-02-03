Шольц: Германия пока не готова назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
2023-02-03 00:12
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна пока не готова высказывать свои предположения о виновных в подрывах «Северных потоков».
По его словам, на эту тему можно будет говорить только тогда, когда появятся доказательства.
Шольц сказал, что это неподходящая тема для спекуляций, особенно для правового государства, коим является Германия.
Он подчеркнул, что ФРГ будет озвучивать только ту информацию, которой имеются доказательства.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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