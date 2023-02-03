Шмыгаль: вступление Украины в Евросоюз не будет автоматическим
2023-02-03 00:21
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вступление его страны в ЕС не будет автоматическим и займет некоторое время.
Он напомнил, что решение по этому поводу предстоит принять 27 странам Европейского союза.
Шмыгаль уточнил, что будет много дискуссий по поводу членства Украины, однако страна сделает все возможное, чтобы продемонстрировать свою готовность.
Он напомнил, что говорил о возможности вступления Украины в ЕС в течение двух лет, но речь шла о быстром завершении всех необходимых действий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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