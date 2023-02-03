Вице-премьер Грузии Цулукиани: Зеленский пытается защищать преступника Саакашвили
2023-02-03 00:25
Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пытается защищать Михаила Саакашвили, который является преступником.
Она отметила, что Саакашвили надеется на защиту Украины. Именно поэтому он сказал, что его сердце принадлежит этой стране.
Цулукиани считает, что эти слова подействовали на украинцев, включая президента Зеленского.
При этом она подчеркнула, что Саакашвили находится в тюрьме на законных основаниях, хоть и не смог с этим смириться.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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