Президент МОК Бах отказался приехать на Украину по приглашению Зеленского

Президент МОК Томас Бах заявил, что не планирует ехать на Украину, хотя его приглашал Владимир Зеленский.

В Международном олимпийском комитете напоминают, что Бах побывал на Украине летом 2022 года и встретился там со спортсменами и с Зеленским.

После этого визита глава МОК и украинский президент провели несколько телефонных разговоров.

Согласно информации, размещенной на сайте МОК, в ближайшее время визит Томаса Баха на Украину не планируется.