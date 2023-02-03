Президент МОК Бах отказался приехать на Украину по приглашению Зеленского
2023-02-03 00:34
Президент МОК Томас Бах заявил, что не планирует ехать на Украину, хотя его приглашал Владимир Зеленский.
В Международном олимпийском комитете напоминают, что Бах побывал на Украине летом 2022 года и встретился там со спортсменами и с Зеленским.
После этого визита глава МОК и украинский президент провели несколько телефонных разговоров.
Согласно информации, размещенной на сайте МОК, в ближайшее время визит Томаса Баха на Украину не планируется.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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