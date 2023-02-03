Премьер-министру Молдовы Гаврилице вручили наручники прямо в парламенте

Депутаты парламента Молдовы, представляющие оппозицию, вручили наручники премьер-министру страны Наталье Гаврилице прямо в парламенте.

Они обвинили премьера в нарушении законов из-за ее предложения продлить чрезвычайное положение в стране еще на 2 месяца.

Свое предложение Гаврилица объяснила энергетическим кризисом и ситуацией на Украине.

Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер заявила, что жители Молдовы желают Гаврилице долгих лет отбывания наказания за преступления, совершенные под предлогом введения ЧП.