Премьер-министру Молдовы Гаврилице вручили наручники прямо в парламенте
2023-02-03 00:51
Депутаты парламента Молдовы, представляющие оппозицию, вручили наручники премьер-министру страны Наталье Гаврилице прямо в парламенте.
Они обвинили премьера в нарушении законов из-за ее предложения продлить чрезвычайное положение в стране еще на 2 месяца.
Свое предложение Гаврилица объяснила энергетическим кризисом и ситуацией на Украине.
Вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер заявила, что жители Молдовы желают Гаврилице долгих лет отбывания наказания за преступления, совершенные под предлогом введения ЧП.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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