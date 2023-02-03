Визы в страны Евросоюза станут цифровыми, наклеек в паспортах больше не будет
2023-02-03 00:56
По информации портала Schengen Visa Info, Евросоюз планирует ввести цифровой формат виз для туристов к 2026 году.
Сообщается, что это позволит упростить процесс оформления шенгенских виз, поскольку подавать документы можно будет онлайн.
Для обработки заявлений будет создана специальная платформа, а вместо наклеек в паспортах будет использоваться цифровая информация.
В Европарламенте отмечают, что такой подход позволит добиться единообразия процедуры подачи документов на визу во всех странах ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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