Визы в страны Евросоюза станут цифровыми, наклеек в паспортах больше не будет

По информации портала Schengen Visa Info, Евросоюз планирует ввести цифровой формат виз для туристов к 2026 году.

Сообщается, что это позволит упростить процесс оформления шенгенских виз, поскольку подавать документы можно будет онлайн.

Для обработки заявлений будет создана специальная платформа, а вместо наклеек в паспортах будет использоваться цифровая информация.

В Европарламенте отмечают, что такой подход позволит добиться единообразия процедуры подачи документов на визу во всех странах ЕС.