Bloomberg: захват Крыма украинскими военными в ближайшее время маловероятен

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что захват киевскими властями Крыма в ближайшее время маловероятен.

По его словам, сейчас украинское руководство сосредоточилось на других целях, срочных и очень сложных.

В США и ЕС считают, что главным условием возвращения Крыма Украине является прекращение российских военных поставок.

Для этого украинским военным нужно вернуть территорию вокруг Мелитополя и разделить рубежи между Крымом и восточной частью страны.