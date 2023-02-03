Bloomberg: захват Крыма украинскими военными в ближайшее время маловероятен
2023-02-03 01:01
Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что захват киевскими властями Крыма в ближайшее время маловероятен.
По его словам, сейчас украинское руководство сосредоточилось на других целях, срочных и очень сложных.
В США и ЕС считают, что главным условием возвращения Крыма Украине является прекращение российских военных поставок.
Для этого украинским военным нужно вернуть территорию вокруг Мелитополя и разделить рубежи между Крымом и восточной частью страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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