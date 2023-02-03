Fox News: Пентагон разработал для американских солдат средство от комаров

Телеканал Fox News сообщает, что в американской армии проводятся испытания средства от комаров, которое было создано по заказу Пентагона.

За основу для этого средства взяли вещество, которое используется в большинстве бытовых фумигаторов.

Суть разработки заключается в том, что для работы средства не требуется электричество и нагревание.

Вероятно, речь идет об устройстве, схожем с ватой, которая испаряет действующее вещество в течение длительного времени.