Fox News: Пентагон разработал для американских солдат средство от комаров
2023-02-03 01:06
Телеканал Fox News сообщает, что в американской армии проводятся испытания средства от комаров, которое было создано по заказу Пентагона.
За основу для этого средства взяли вещество, которое используется в большинстве бытовых фумигаторов.
Суть разработки заключается в том, что для работы средства не требуется электричество и нагревание.
Вероятно, речь идет об устройстве, схожем с ватой, которая испаряет действующее вещество в течение длительного времени.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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