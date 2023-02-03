Песков: России есть чем ответить на поставки западного оружия Украине
2023-02-03 01:23
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о том, что у России есть чем ответить на поставки западного оружия Украине.
Песков сказал, что Россия располагает необходимым потенциалом, чтобы дать ответ на такие действия Запада.
Он уточнил, что РФ будет полнее задействовать этот потенциал в связи с продолжающимися поставками вооружений на Украину.
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что передача танков украинским военным не способствует разрешению конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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