Экономист и политолог Василий Колташов в интервью ФАН заявил, что США заинтересованы в укреплении своего господства в Европе.

По его словам, это необходимо Соединенным Штатам, чтобы получить ресурсы для поддержания своей финансовой системы и экономики.

Колташов отметил, что если США удастся добиться переворота в России, они получат земли, инфраструктуру, ресурсы Сибири.

Поставки сжиженного природного газа из США в Европу экономист назвал маленьким элементом большой стратегии, призванной улучшить ситуацию в американской экономике.