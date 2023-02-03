Экономист Колташов: США заинтересованы в укреплении своего господства в ЕС из-за ресурсов
2023-02-03 01:28
Экономист и политолог Василий Колташов в интервью ФАН заявил, что США заинтересованы в укреплении своего господства в Европе.
По его словам, это необходимо Соединенным Штатам, чтобы получить ресурсы для поддержания своей финансовой системы и экономики.
Колташов отметил, что если США удастся добиться переворота в России, они получат земли, инфраструктуру, ресурсы Сибири.
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу экономист назвал маленьким элементом большой стратегии, призванной улучшить ситуацию в американской экономике.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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