Япония запретила экспорт оборудования в Россию с 3 февраля

С февраля вступает в силу запрет Японии на поставки в Российскую Федерацию различных видов оборудования.

Он касается оборудования для разведки газа и нефти, изделий медицинского назначения, токсичных веществ, ядовитых материалов.

Всего в перечень запрещенных к экспорту товаров входит 85 наименований, включая вакцины и роботов.

Помимо этого, Япония ввела санкции в отношении трех компаний и 22 частных лиц, заморозив их активы.