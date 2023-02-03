Япония запретила экспорт оборудования в Россию с 3 февраля
2023-02-03 01:43
С февраля вступает в силу запрет Японии на поставки в Российскую Федерацию различных видов оборудования.
Он касается оборудования для разведки газа и нефти, изделий медицинского назначения, токсичных веществ, ядовитых материалов.
Всего в перечень запрещенных к экспорту товаров входит 85 наименований, включая вакцины и роботов.
Помимо этого, Япония ввела санкции в отношении трех компаний и 22 частных лиц, заморозив их активы.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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